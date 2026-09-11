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Царьград

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В Британии охранник продавал зомби-ножи детям и изучал печать оружия на 3D-принтере

В Британии охранник продавал зомби-ножи детям и изучал печать оружия на 3D-принтере

Британские правоохранители раскрыли сеть по продаже холодного оружия, которое распространялось среди подростков.

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