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    А что этот старый пердун уже не может адекватно оценить свои физические силы?? Предложите ему кросс на 10 км. Все мол...Актеру Ивану Крас...
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Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на харьковском направлении

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские войска добились тактического успеха на харьковском направлении.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Тактические действия затянут СВО на долгие годы.Надо творчески подойти к наследию Второй мировой,вся война была стратегического плана,масштабный прорыв,окружение и зачистка.Все операции идеально просчитаны и противник зная о предстоящем наступлении ,чего не мог противопоставить стратегическому мышлению наших полководцев
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