Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на харьковском направлении

Аким Воземчук

Тактические действия затянут СВО на долгие годы.Надо творчески подойти к наследию Второй мировой,вся война была стратегического плана,масштабный прорыв,окружение и зачистка.Все операции идеально просчитаны и противник зная о предстоящем наступлении ,чего не мог противопоставить стратегическому мышлению наших полководцев