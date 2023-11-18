В Общественной палате раскритиковали идею платить женщинам за отказ от аборта

Члены ОП Пожигайло и Агре объяснили, почему нельзя финансово поощрять отказавшихся делать аборт женщин @ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Татьяна Косолапова «Если мы будем решать вопрос демографии покупкой государством детей – это цинизм высшей степени, так ставить вопрос нельзя», – сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные члены Общественной палаты России, комментируя предложение денежно поощрять женщин за отказ от аборта.
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