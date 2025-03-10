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    Никто не может аргументированно объяснить, почему дорожают энергоносители, (вода в речках подняла тариф, уголь отказы...Жалобы Путину лет...
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Жалобы Путину летят тысячами: За электричество дерут 50 тысяч рублей

Жалобы Путину летят тысячами: За электричество дерут 50 тысяч рублей

Царьград Коллаж Царьграда Жалобы Путину летят тысячами: за электричество дерут 50 тысяч рублей.

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Комментарии
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Alex Nемо
Братцы, да вы что совсем что ли перестали сочувствовать младшим братьям казахам да абхазцам? Им же нужно бесплатно подавать электроэнергию. А она почему-то производится на РОССИЙСКИХ электростанциях, где работают люди, у которых семьи, а их, как известно, нужно кормить и одевать. И потому этим работникам нужно зарплаты платить. А кто за это удовольствие платит? Правильно, россияне! Так что дружненько взялись за ручки и кричим  - Слава Думе и российским чиновникам за их невиданную щедрость за счет россиян и России!
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6 час.
Silver Kont
Ляксандра, тварь ципсошная и пидор-холуй черножопых, куда же ты всё время лезешь? Тебя уже давно раскусили, так что не старайся, как пидором был, так им и останешься!
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4 час.
v
vasechkin7
Никто не может аргументированно объяснить, почему дорожают энергоносители, (вода в речках подняла тариф, уголь отказывается подниматься из шахты, газ и нефть посмотрела на западные цены). Россия не живет по законам мировой экономике, на западе нефть &quot;упала&quot; бензин подешевел, у нас при любом раскладе всегда стабильно, но всё поднимается (по ранее запланированному) . А чем это объясняют, можно в сказках рассказывать. Только эти повышения золотыми должны сделать работников энергоресурсных компаний, а к ним &quot;копейки&quot; доходят.
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2 час.
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