Жалобы Путину летят тысячами: За электричество дерут 50 тысяч рублей

Alex Nемо Братцы, да вы что совсем что ли перестали сочувствовать младшим братьям казахам да абхазцам? Им же нужно бесплатно подавать электроэнергию. А она почему-то производится на РОССИЙСКИХ электростанциях, где работают люди, у которых семьи, а их, как известно, нужно кормить и одевать. И потому этим работникам нужно зарплаты платить. А кто за это удовольствие платит? Правильно, россияне! Так что дружненько взялись за ручки и кричим - Слава Думе и российским чиновникам за их невиданную щедрость за счет россиян и России!

Silver Kont Ляксандра, тварь ципсошная и пидор-холуй черножопых, куда же ты всё время лезешь? Тебя уже давно раскусили, так что не старайся, как пидором был, так им и останешься!