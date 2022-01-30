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«Барселона» просит за Дембеле 20 млн евро у «ПСЖ». В сделку могут включить Икарди

«Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе вингера Усмана Дембеле. 24-летний хавбек договорился с парижанами о летнем трансфере, однако есть вероятность, что сделка состоится уже зимой.

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