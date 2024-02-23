Демография поправится мигрантами?

В ближайшие 20 лет многие российские регионы продолжат стремительно терять население. Демографический прогноз Росстата даёт понять, что субъекты Центральной России будут пополняться мигрантами и уроженцами кавказских республик.
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