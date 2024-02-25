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Проба 2

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15+ человек, у которых есть не просто родственники, а целая безумная семейка

15+ человек, у которых есть не просто родственники, а целая безумная семейка

Многие согласятся, что их родственники то и дело мудрят такое, что не знаешь даже, как реагировать. У одних родня считает каждую копейку, а другим ежедневно приходится слушать один и тот же вопрос: «Когда внуки?»/ Иногда подобные ситуации вызывают только улыбку, но бывает, что совсем наоборот.

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