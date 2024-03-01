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Гостям “Золотого граммофона” раздали папки с “компроматом” на SHAMAN

Гостям “Золотого граммофона” раздали папки с “компроматом” на SHAMAN

Некоторые стараются найти “грешки” у исполнителя. SHAMAN. Фото: newsland.com На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии “Золотой граммофон”, однако обсуждения этого события продолжаются.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Всех, кто таким образом засветился с &quot;компроматом&quot; привлечь к ответственности и взыскать в суде по статье за распространение ложных слухов и моральный ущерб Шаману за причинение ущерба репутации. И ещё опубликовать фамилии тех, кто причастен к этому, пусть люди знают кто из ху на сцене и в кулуарах.
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21 час.
ЕК
Елена Коваль
Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее
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2 час.

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