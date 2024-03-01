Гостям “Золотого граммофона” раздали папки с “компроматом” на SHAMAN

Надежда Яблокова

Всех, кто таким образом засветился с "компроматом" привлечь к ответственности и взыскать в суде по статье за распространение ложных слухов и моральный ущерб Шаману за причинение ущерба репутации. И ещё опубликовать фамилии тех, кто причастен к этому, пусть люди знают кто из ху на сцене и в кулуарах.