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Питер Уиндзор назвал возвращение грид-герлз и V8 среди пяти вещей, которые бы поменял в «Ф-1»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор перечислил пять вещей, которые поменял бы в серии. «Первое – убрать потолок расходов.

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