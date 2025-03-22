Россия и Япония продолжают сотрудничество в энергетике несмотря на санкции

Россия и Япония сохраняют продуктивное взаимодействие в энергетической сфере, но если Токио откажется от такого сотрудничества, Москва найдет покупателей для своего СПГ, заявила РИА Новости Людмила Воробьева, директор третьего департамента Азии в МИД РФ.
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