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Как бунтарь и политик 70-х создал провокационные штаны с акцентом на «самом главном»

Как бунтарь и политик 70-х создал провокационные штаны с акцентом на «самом главном»

Штаны для мужчин. Лирой Элдридж Кливер - один из наиболее значимых борцов за права темнокожих, он запомнился миру не только своей общественной и политической деятельностью, но и тем, что изобрел штаны для настоящих мужчин, которые помогут показать и подчеркнуть то, что действительно важно, по мнению самого Кливера, само собой.

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