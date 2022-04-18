Боец UFC после победы поблагодарил ирландского мафиози, который находится в розыске

Боец UFC Мунир Лаззез после победы на UFC Vegas 51 в интервью поблагодарил ирландского мафиози, за помощь в поимке которого министерство финансов США обещает 5 млн долларов.
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