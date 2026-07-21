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Британия затаилась: седьмой танкер с нефтью под флагом РФ беспрепятственно пересек Ла-Манш

Британия затаилась: седьмой танкер с нефтью под флагом РФ беспрепятственно пересек Ла-Манш

Седьмой подсанкционный танкер с российской нефтью и под российским флагом прошел Ла-Манш после захвата судна британцами Smyrtos более месяца назад.

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