Пользователи Х раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что он не менял свой номер телефона и готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
Макрона высмеяли в Сети из-за Путина
Комментарии
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Андрей Шишинов
А какой смысл Путину ему звонить. Во первых России от него ничего не надо. Во вторых он ничего не решает. В третьих он трепло дешёвое... И пункты можно продолжать...
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Этот Макрон свою страну положил под Америку! Своего мнения нет, нам нечего с ним вести беседы, итог все равно один, они марионетки!
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6 час.
Boris Borisov
Кто он такой-этот мелкий геронтофил , чтобы НАШ Путин ему звонил ! ! ? ?
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1 час.
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