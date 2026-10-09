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Горячий Добропольский котел: «Это капитуляция. Русских в городе до фига»

Горячий Добропольский котел: «Это капитуляция. Русских в городе до фига»

   По данным укро-экспертов, сопротивление ВСУ в «фортецi» будет подавлено за пару недель Из Доброполья приходит много интересных новостей.

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