Умные игры. Обращаясь к Толстому…

Завершается 2023 год, объявленный президентом России Годом педагога и наставника. Смысл его, как отметил Владимир Путин, в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, и рассказать о колоссальном вкладе, который вносили и вносят сегодня педагоги, наставники в успех и достижения всей страны.