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    Сколько эти "шалунишки" ещё болтаться на ТВ будут? Уже песок сыплется отовсюду, а они всё в блестяшках скачут и рулят...Телеканал оштрафо...
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Умные игры. Обращаясь к Толстому…

Умные игры. Обращаясь к Толстому…

Завершается 2023 год, объявленный президентом России Годом педагога и наставника. Смысл его, как отметил Владимир Путин, в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, и рассказать о колоссальном вкладе, который вносили и вносят сегодня педагоги, наставники в успех и достижения всей страны.

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