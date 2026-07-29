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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бориско выше уровнем, чем Тороп, а Акинфееву 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем». Низовцев о трансфере вратаря

Максим Низовцев прокомментировал переход Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА. «В последней игре у Торопа было столько ошибок, Бориско выше уровнем.

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