Выплаты по 1 тыс. гривен (около 2,3 тыс. рублей), которые президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) пообещал гражданам в соответствии с условиями программы социальной поддержки, могут привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощь Киеву, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (2014–2019) на срочном брифинге.