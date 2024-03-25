Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator – Мемориалы Когда м...

Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator – МемориалыКогда мы готовимся отправиться в очередное путешествие по сердцевине Америки с предстоящим дополнением Nebraska для American Truck Simulator, нам напоминают о богатой истории и глубоком значении ландшафтов, которые мы пересекаем.
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