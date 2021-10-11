В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении ребенка - инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья, повлекшее существенное нарушение ее прав и законных интересов, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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