В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении ребенка - инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья, повлекшее существенное нарушение ее прав и законных интересов, по признакам преступления, предусмотренного ч.