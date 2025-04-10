Новая производственная эстетика: Общественный совет КОСа оценил проекты предприятия

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) провел очередное заседание. Преподаватели, врачи, жители близлежащих районов, представители экологических объединений, общественных организаций, СМИ, муниципалитета и регионального правительства обсудили итоги предприятия в 2024 году и планы на 2025 год.