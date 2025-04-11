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Кодекс этики для чиновников разработали в Сургуте: Соблюдать придётся не только в рабочее время

Кодекс этики для чиновников разработали в Сургуте: Соблюдать придётся не только в рабочее время

В Сургуте для чиновников разработали так называемый кодекс этики. Соблюдать новые правила придётся не только в рабочее время.

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