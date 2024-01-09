Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

За 13 лет отреставрировано более 2,1 тыс. исторических объектов За прошлый год в Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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