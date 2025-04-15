Решение по долгу Segezha Group найдено, сообщает министр торговли РФ

На совещании у президента России Владимира Путина министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о том, что было найдено решение проблемы задолженности Segezha Group в сотрудничестве с владельцами и кредиторами компании, а Центральный банк одобрил этот шаг.
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