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Царьград

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Собака напала на ребёнка возле школы в Челябинской области

Собака напала на ребёнка возле школы в Челябинской области

Другим детям тоже угрожает опасность.ЧП произошло в поселке Горняк Копейска Челябинской области. 13-летний мальчик подходил к своей школе, когда на него напала бездомная собака.

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