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OilPrice называет главный энергетический козырь Ирана в войне на Ближнем Востоке

OilPrice называет главный энергетический козырь Ирана в войне на Ближнем Востоке

Находящийся годами под санкциями Иран лучше всех научился использовать это положение. Ограничения словно поставили его в «тень» от внимания мирового гегемона и позволили проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику без вмешательства извне, со стороны Запада.

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