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Из-за вспышки на Солнце Землю накроет 7-балльная магнитная буря

Из-за вспышки на Солнце Землю накроет 7-балльная магнитная буря

Землю снова накроет мощнейшая магнитная буря из-за вспышки на Солнце, которая случилась 14 сентябряНа Земле снова будет бушевать геошторм, который начнется 16 сентября 2024 года.

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