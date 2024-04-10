Виктория Боня сравнивает себя с Анджелиной Джоли

Боня признала, что для нее самое главное – верные поклонники, большинство из которых россияне. Несмотря на все сравнения и комплименты, звезда подчеркнула, что для нее главным является любовь фанатов, а не внимание со стороны зарубежной аудитории.
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