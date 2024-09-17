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СМИ: Киев договорился с террористами об открытии «второго фронта» против ВС РФ в Сирии

СМИ: Киев договорился с террористами об открытии «второго фронта» против ВС РФ в Сирии

По некоторым данным, Украина обучает террористов одной из группировок. Киев занимается обучением террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* технологиям производства беспилотников для проведения операций в Сирии против ВС РФ.

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