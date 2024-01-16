Назад в прошлое. Как собирали виноград в Молдове больше 100 лет назад

Эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ опубликовал в сети уникальное видео, на котором можно увидеть, как собирали виноград в Молдове больше 100 лет назад.
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