БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    По вопросу проблем с мигрантами уже пора в колокол бить, а наши ВЕРХИ и в ус не дуют ...!!! Ждут наверное, когда мигр..."ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБ...
  • Валентина Литвяк
    Суть статьи типично жидовская: и вашим и нашим.   Евреи конечно не правы, они  фашисты, но они правы.   Ведь и другие...Истоки ксенофобии ﻿
  • Игорь Сипкин
    у нас тоже самое- мвд, суды, депутаты, чиновники на стороне мигрантов. читаешь это сообщение- как будто где-то у нас ...ЮНАЯ ДЕВУШКА ОБОЗ...

60 лет назад – 21 сентября 1964 года совершил свой первый полёт XB-70 Valkyrie

60 лет назад – 21 сентября 1964 года совершил свой первый полёт XB-70 Valkyrie

Одинокий XB-70 Valkyrie сфотографирован во время перемещения в новое здание в музее ВВС США, расположенном на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо, 27 октября 2015 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх