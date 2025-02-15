Не спешите скептически хмыкать, дескать, очередная доморощенная конспирология. Чем больше собираешь пазл, тем яснее проступает картина: очень странная пара – Макроны – это лишь верхушка айсберга.
Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?
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ВераВерная
То, что там во Франции в верхах творится - днище полное((( Это не просто "Фуууу...", это "Фу, бля..."
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13 час.
Валерий Евстафьев
Серьёзные люди не занимаются компроматом, они занимаются большой политикой. Вы думаете, что Путин не побрезгует подобным компроматом? Более серьезных людей в мировой политике я не знаю.
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13 час.
Виктор Шилин
Нет для России важнее дела, чем выяснить кто Макаронину трахает. Долбо е бизм.
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10 час.
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