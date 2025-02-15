Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?

ВераВерная То, что там во Франции в верхах творится - днище полное((( Это не просто "Фуууу...", это "Фу, бля..."

Валерий Евстафьев Серьёзные люди не занимаются компроматом, они занимаются большой политикой. Вы думаете, что Путин не побрезгует подобным компроматом? Более серьезных людей в мировой политике я не знаю.