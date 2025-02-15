Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Какие молодцы, хорошо их поколотили, столько трупов валяется.Колонну сожгли це...
  • Анатолий налетов
    Курщину освобождаем - атаки славно отбиваем! Этого нацлы не чуют, упорно тупо атакуют...Колонну сожгли це...
  • зуфар юсупов
    А красавица на фото это реально пострадавшая? Почему она мне представляется копией известной крупной российской винов..."Это предательств...

Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?

Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?

Не спешите скептически хмыкать, дескать, очередная доморощенная конспирология. Чем больше собираешь пазл, тем яснее проступает картина: очень странная пара – Макроны – это лишь верхушка айсберга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
То, что там во Франции в верхах творится - днище полное((( Это не просто &quot;Фуууу...&quot;, это &quot;Фу, бля...&quot;
Ответить
13 час.
Валерий Евстафьев
Серьёзные люди не занимаются компроматом, они занимаются большой политикой. Вы думаете, что Путин не побрезгует подобным компроматом? Более серьезных людей в мировой политике я не знаю.
Ответить
13 час.
Виктор Шилин
Нет для России важнее дела, чем выяснить кто Макаронину трахает. Долбо е бизм.
Ответить
10 час.
наверх