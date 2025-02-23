БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Купол-Н»: наземный эшелон поражения орбитальной инфраструктуры противника

«Купол-Н»: наземный эшелон поражения орбитальной инфраструктуры противника

Изображение иллюстративное, создано неизвестным автором на базе изображения Командно-измерительной системы «Фазан», предназначенной для управления космическими аппаратами ближнего и среднего космоса, находящихся на эллиптических, круговых и стационарных орбитах Недавно в материале Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России мы рассмотрели, что обеспечить гарантированное функциональное подавление спутников разведки, навигации и связи, обеспечивающих применение противником высокоточного оружия большой дальности, практически невозможно.

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