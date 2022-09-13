В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли крупную партию растительного наркотика

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Госавтоинспекции ОМВД России по Вяземскому району на автомобильной дороге сообщением Хабаровск - Владивосток остановили иномарку, в качестве пассажира в которой находился 46-летний житель города Вяземский.
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