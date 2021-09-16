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«Не стоит ждать у туалета»: политолог дал совет Зеленскому не караулить Путина на форумах

«Не стоит ждать у туалета»: политолог дал совет Зеленскому не караулить Путина на форумах

Украинский политолог Валентин Гайдай выразил мнение, что президент Украины может совершить попытку встретиться с российским лидером в кулуарах на одной из международных форумах, к пример в Давосе, на Генассамблеи ООН или саммите «Большой двадцатки».

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