«Не стоит ждать у туалета»: политолог дал совет Зеленскому не караулить Путина на форумах

Украинский политолог Валентин Гайдай выразил мнение, что президент Украины может совершить попытку встретиться с российским лидером в кулуарах на одной из международных форумах, к пример в Давосе, на Генассамблеи ООН или саммите «Большой двадцатки».
Украинский политолог Валентин Гайдай выразил мнение, что президент Украины может совершить попытку встретиться с российским лидером в кулуарах на одной из международных форумах, к пример в Давосе, на Генассамблеи ООН или саммите «Большой двадцатки».
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