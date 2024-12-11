Узбекский депутат Алишер Кадыров снова дерзит России. Новое высказанное депутатом предложение вызывает лишь недоумение.
Баш на баш: Узбекский Кадыров снова дерзит России. И это хорошо
Комментарии
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Иван Щукин
А до наших дебилов долго доходит и выходит что ЭТИ гораздо умнее наших дебилов!
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
А вы почему «забываете/обижаете» Азербайджан?
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2 час.
Сергей Тюрин
"...прогрессивной узбекской интеллигенции..." это круто😜 Это, я б сказал даже креативно. Смешнее, пожалуй только "бедный(не в смысле несчастный, а небогатый) российский чиновник".😄
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1 час.
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