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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Баш на баш: Узбекский Кадыров снова дерзит России. И это хорошо

Баш на баш: Узбекский Кадыров снова дерзит России. И это хорошо

Узбекский депутат Алишер Кадыров снова дерзит России. Новое высказанное депутатом предложение вызывает лишь недоумение.

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Комментарии
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Иван Щукин
А до наших дебилов долго доходит и выходит что ЭТИ гораздо умнее наших дебилов!
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
А вы почему «забываете/обижаете» Азербайджан?
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2 час.
Сергей Тюрин
&quot;...прогрессивной узбекской интеллигенции...&quot; это круто😜 Это, я б сказал даже креативно. Смешнее, пожалуй только &quot;бедный(не в смысле несчастный, а небогатый) российский чиновник&quot;.😄
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1 час.

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