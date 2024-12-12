В бундестаге подняли вопрос о разработке ядерного оружия на Украине

Депутат задал вопрос федеральному правительству о планах Украины по разработке ЯО.Депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Андреас Блек задал вопрос федеральному правительству о возможной разработке ядерного оружия на Украине.