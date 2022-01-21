Минобороны направило два дивизиона ПВО на учения в Белоруссию

Два дивизиона зенитно-ракетных системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» объединений сил ПВО и ВВС Восточного военного округа погружены на железнодорожную платформу на станции в Хабаровском крае для дальнейшей отправки на учения в Белоруссию.