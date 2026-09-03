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Андрей Воробьев: ЮЛА поможет создать новые индустриальные парки в Подмосковье

Андрей Воробьев: ЮЛА поможет создать новые индустриальные парки в Подмосковье

Южно-Лыткаринская автодорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городов и создаст условия для дальнейшего развития промышленной инфраструктуры в Московской области.

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