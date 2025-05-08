В Челябинске изменены маршруты общественного транспорта

В Челябинске 9 мая часов изменены маршруты общественного транспорта. С 6:00 до 16:00 будут действовать следующие схемы движения: Автобусы: №2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Лесопарковая – Петра Столыпина; №4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина; №14а – Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ; №18 – Завод ЛД – Свободы – Карла Маркса – Цвиллинга – Труда – Кирова – Автобусный парк; №22а – ЧКПЗ – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – Братьев Кашириных – Александра Шмакова; №26 – ЧВВАКУШ – Шершни – Худякова – Лесопарковая – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина); №35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Труда – Свободы – Разина – Доватора – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово; №64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Братьев Кашириных – Автобусный парк; №78 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Академика Королева; №85 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Разина – Доватора – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово; №90с – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – АМЗ – Сад Кристалл – Новосинеглазово; №123 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина; №125 – Автовокзал (Копейск) – Ленина – Калинина – проспект Славы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал; №128 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Петра Столыпина; №483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.