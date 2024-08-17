Только любовь исцеляет

Вот мчатся на остановку мама с сыном, на ходу передавая друг другу банан — единственный завтрак, который полагается всем, кто не изменяет сну ради него: — Лёшка, горим!!! — Жмём, мама!!! За одну душу — это любовь.
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