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Только любовь исцеляет

Только любовь исцеляет

Вот мчатся на остановку мама с сыном, на ходу передавая друг другу банан — единственный завтрак, который полагается всем, кто не изменяет сну ради него: — Лёшка, горим!!! — Жмём, мама!!! За одну душу — это любовь.

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