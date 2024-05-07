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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Краснодар» просто испугался, оказался не готов к тому, что ему принесут чуть ли не самый большой шанс»

«Мне кажется, что проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство.

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