НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Программа НАТО Baltic Air Policing: организация, угрозы и ответы

Программа НАТО Baltic Air Policing: организация, угрозы и ответы

Истребители F-16 ВВС Румынии и Чехии над Балтийским морем, май 2023 г. Фото НАТОВесной текущего года исполняется 20 лет программе Baltic Air Policing, в рамках которой страны-члены НАТО осуществляют совместное воздушное патрулирование Балтийского региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх