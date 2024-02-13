Программа НАТО Baltic Air Policing: организация, угрозы и ответы

Истребители F-16 ВВС Румынии и Чехии над Балтийским морем, май 2023 г. Фото НАТОВесной текущего года исполняется 20 лет программе Baltic Air Policing, в рамках которой страны-члены НАТО осуществляют совместное воздушное патрулирование Балтийского региона.