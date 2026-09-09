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Удар по истребителю ВСУ «МиГ-29»

Удар по истребителю ВСУ «МиГ-29»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Васильки в Киевской области.

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