Миллионы за мазню: марксистский разбор арт-бизнеса

Полемическая статья на тему сути современного арт-бизнеса.Миллионы за мазню: марксистский разбор арт-бизнесаС позиций марксистской методологии искусство не является надклассовой или мистической сферой «чистого духа».
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