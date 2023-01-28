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Норкин поведал о судьбе исчезнувшего с российского ТВ украинского политолога Ковтуна

Норкин поведал о судьбе исчезнувшего с российского ТВ украинского политолога Ковтуна

Известный украинский политолог Вячеслав Ковтун, который еще недавно был постоянным гостем политических ток-шоу на российском телевидении, пытается найти новую работу в Польше и других странах ближнего зарубежья.

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