Работы у СК и ФСБ, как видится, ещё очень много

На фоне громких задержаний военных чиновников в столице и ОПГ, незаконно легализующих мигрантов в Подмосковье и Северной Пальмире (так иной раз называют Санкт-Петербург) практически незаметно прошла новость о задержании ещё одной преступной группировки в Тульской области.