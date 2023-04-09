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Песков: Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России разместить его в Белоруссии

Песков: Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России разместить его в Белоруссии

Западные государства не вспоминают о ядерном оружии Соединенных Штатов на европейской территории, однако истерично реагируют на планы Российской Федерации разместить его в Белоруссии.

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