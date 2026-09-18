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Нефть остается выше $100, но цены снизились на фоне попыток восстановить поставки

Нефть остается выше $100, но цены снизились на фоне попыток восстановить поставки

Цены на нефть в четверг снизились примерно на 1%, однако оба основных мировых эталона продолжили торговаться выше отметки $100 за баррель.

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