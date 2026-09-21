Massachusetts School District Investigated Over Alleged Secret 'Gender Transition' Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Education has announced that it is investigating a Massachusetts school district over allegedly enabling a minor girl student's "gender transition" without the knowledge of parents or securing their consent.
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