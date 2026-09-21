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Massachusetts School District Investigated Over Alleged Secret 'Gender Transition'

Massachusetts School District Investigated Over Alleged Secret 'Gender Transition'

Massachusetts School District Investigated Over Alleged Secret 'Gender Transition' Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Education has announced that it is investigating a Massachusetts school district over allegedly enabling a minor girl student's "gender transition" without the knowledge of parents or securing their consent.

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